Starlink, l’entreprise du richissime homme d’affaire américain Elon Musk ne sera plus en mesure de continuer la fourniture à l’Ukraine des terminaux Internet qui lui facilitent la communication par ces temps de guerre. Par le canal d’une correspondance adressée au Pentagone, le service Starlink a annoncé au gouvernement qu’il ne sera plus à même de poursuivre cette œuvre. Aussi, invite-t-il le gouvernement à prendre le relai. « Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l'Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée », a écrit le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX au Pentagone dans la lettre de septembre.

400 millions de dollars pour les 12 prochains mois

Selon les précisions de ce document obtenu par la chaîne de télévision américaine CNN, le gouvernement américain devrait également prendre en charge le financement du gouvernement ukrainien et de l'utilisation militaire de Starlink, qui, selon SpaceX, coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de l'année et pourrait coûter près de 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois. Le média américain a également fait cas d’une demande faite par le général commandant l'armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhniy.

8 000 terminaux supplémentaires demandés

L’officier demandait à l’entreprise d’Elon Musk près de 8 000 terminaux Starlink supplémentaires. Par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le richissime homme d’affaires américains faisait remarquer que que « l'opération a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépassera les 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année ». La révélation de ces informations témoigne du soutien indirect qu’apportent les États-Unis à l’Ukraine dans le cadre de cette guerre.