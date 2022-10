La situation en Ukraine est toujours aussi tendue plus de sept mois après le démarrage de l'offensive russe dans le pays de Zelensky. En effet, les combats se poursuivent toujours sur le terrain et le nombre de victimes ne cessent de croitre exponentiellement. Il y a quelques jours, le président Poutine a fait une nouvelle déclaration qui montrent que le calme n'est pas prêt de revenir sur le terrain. Après l'appel de Poutine, Ramzan Kadyrov, un fidèle allié du président russe a affirmé avoir envoyé en guerre ses enfants âgés de 14 à 16 ans pour combattre aux côtés des forces russes.

Ramzan Kadyrov, le Président de la République de Tchétchénie continue de montrer son soutien franc à Vladimir Poutine, le président russe. Ce lundi, le dirigeant pro-Poutine a affirmé que 3 de ses enfants adolescents vont combattre en Ukraine aux côtés des forces russes. «Le temps est venu (pour eux) de s'illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact», a écrit le leader Tchétchène sur son compte Telegram faisant référence à ses enfants ados âgés de 14 à 16 ans, selon le média français le Figaro.

Cette déclaration est intervenue après celle du samedi dans laquelle il appelait l'armée russe à faire usage «des armes nucléaires de faible puissance» en Ukraine. Cette appel n'a pas laissé de marbre les autorités russes. Ce lundi, le porte-parole du Kremlin a été interpellé sur le sujet. Répondant à la question de la presse, Dmitri Peskov a loué «la contribution héroïque» de M Kadyrov mais a tout de même préciser ceci : «dans les moments difficiles, les émotions doivent être exclues (...) Nous préférons faire des évaluations (de la situation) mesurées et objectives»