Mercredi 21 septembre, plus de 200 personnes ont été libérées par la Russie en échange de 55 prisonniers détenus par Kiev. Dix prisonniers de guerre étrangers ont également pu quitter le pays. La libération de ces derniers a été facilitée par le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (MBS), dont les liens avec Moscou ont été déterminants selon les médias internationaux. C’est le plus vaste échange de prisonniers depuis le début de la guerre en Ukraine. Le 21 septembre dernier, la Russie a relâché 215 ukrainiens, dont une centaine de membres du régiment Azov. En échange, Kiev a relâché 55 prisonniers russes. Accusé de haute trahison en Ukraine, le proche de Vladimir Poutine Viktor Medvedtchouk fait partie de la liste.

Parmi les prisonniers de guerre libérés par Moscou figurent dix citoyens étrangers, dont deux américains, cinq britanniques, un ressortissant de la Suède, du Maroc et de la Croatie. La plupart étaient détenus par les forces pro-russes de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Ils ont atterri à Riyad sur un vol spécial depuis Moscou, avant de retourner dans leurs pays respectifs.

Une opération qui a été facilitée par la position de neutralité affichée par l’Arabie Saoudite dans le conflit ukrainien et par les liens qu’entretiennent le prince Héritier d’Arabie saoudite et Vladimir Poutine. Des relations qui ont permis à MBS d’organiser des séances de médiation entre la Russie et l’Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères saoudien a déclaré dans un communiqué de presse que la réussite de l’opération se fondait sur le soutien du prince et s’inscrivait dans la continuité de ses efforts visant à adopter des initiatives humanitaires dans le cadre de la crise russo-ukrainienne.

« Mohammed ben Salmane, qui travaille en permanence avec les pays du monde entier pour atténuer les répercussions de la guerre, a mené des médiations fructueuses pour libérer des prisonniers du Maroc, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Croatie, dans le cadre d’un processus d’échange de prisonniers entre la Russie et L’Ukraine », poursuit le communiqué. La conclusion de cet accord permet à Mohammed ben Salmane, dont la figure reste entachée par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie, d’accélérer sa réhabilitation sur la scène internationale. « Grâce aux résultats de la médiation, MB est en mesure de se présenter comme capable de jouer le rôle d'homme d'État régional d'une manière qui contredit le récit du prince héritier comme un acteur impulsif et perturbateur », a d’ailleurs indiqué le politologue Kristian Ulrichen.

Pourtant, selon le ministre saoudien des Affaires étrangères Fayçal ben Farhan Al-Saoud, le prince héritier ne s’est pas impliqué dans ce dossier pour restaurer son image. « Cela n'a pas été pris en compte. Je pense que c'est une vision très cynique. Son Altesse Royale a réussi à convaincre le président Poutine qu'il s'agit d'un geste humanitaire qui en vaut la peine, et c'est ainsi que nous sommes parvenus à ce résultat ». Liz Truss, la Première ministre britannique s’est fendue d’un tweet saluant la libération et le transfert des prisonniers britanniques : « Nous sommes extrêmement heureux d’apprendre que cinq ressortissants britanniques détenus par des groupes alliés soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine ont été ramenés sains et saufs, mettant fin à des moins d’incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles ». Elle a aussi remercié l’Arabie saoudite, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour avoir contribué à la libération des détenus.

Les Américains ont également exprimé leur gratitude. Jake Sullivan, le conseiller de la Sécurité nationale de Joe Biden a remercié sur Twitter l’Ukraine et le prince héritier saoudien d’avoir « inclus deux citoyens américains dans l’échange de prisonniers en espérant leur retour prochain dans leur famille ». La ministre suédoise des affaires étrangères Ann Line a suivi le mouvement, en précisant que le citoyen suédois retenu à Donetsk « a été échangé et se porte bien ». Le ministère saoudien des Affaires étrangères a quant à lui tenu à remercier « les gouvernements russes et ukrainien d'avoir pu coopérer avec le gouvernement saoudien pour favoriser et soutenir les efforts du prince héritier pour libérer les prisonniers ». Ce faisant, l’Arabie saoudite se positionne en médiateur dans le conflit. Le royaume en profite aussi pour faire valoir les avantages de sa « neutralité » dans cette guerre.