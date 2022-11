Durant plusieurs semaines, l’international français Paul Pogba et son frère Mathias ont fait la une de la presse sportive à cause de plusieurs révélations. Le frère du joueur de la Juventus avait notamment traité celui-ci de menteur et l’avait accusé d’avoir marabouté son coéquipier des bleus, Kylian Mbappé. Paul, de son côté, s’était plaint auprès des autorités pour avoir été victime d’extorsion de fonds. Yeo Moriba, la mère des deux joueurs s’est récemment exprimée sur cette affaire, tout en estimant que ses enfants sont des victimes dans cette affaire.

« Il était sous menace, ça je peux le jurer »

Dans une interview accordée hier dimanche 20 novembre 2022, au média français TF1 à l’occasion de la publication de son autobiographie, Et à la fin, on gagne, elle a réagi aux tweets de son fils aîné sur Paul. Selon elle, Mathias Pogba ne peut pas agir de la sorte. « Mathias n'est pas comme ça. Ce n'est pas mon fils que je connais. Il ne peut pas faire ça. Il était sous menace, ça je peux le jurer. C'est à lui de protéger son frère » a-t-elle déclaré avant d’ajouter que ses deux fils n’étaient pas en conflit. A en croire Yeo Moriba, ces derniers « sont deux victimes ». Par ailleurs, elle a assuré que le clan Pogba se « reformera, bien sûr. Et même si un jour, je ne suis plus là, les frères seront ensemble main dans la main ».

Notons que plusieurs personnes de l’entourage de Paul Pogba avaient réclamé à celui-ci 13 millions d’euros. Pour rappel, le joueur âgé de 29 ans ne pourra pas jouer aux côtés de ses coéquipiers de l’équipe de France pour la Coupe du monde, qui a lieu au Qatar. La nouvelle est sortie à travers un communiqué officiel rédigé par l’avocate et agente du footballeur, Rafaela Pimenta. Paul Pogba devra une nouvelle fois de plus subir une opération. En effet, le milieu du terrain des bleus a été touché à une cuisse le dimanche 30 octobre 2022 au cours d’un match. Et il devra prendre par une rééducation avant de pouvoir se présenter à nouveau sur la pelouse.