La Russie est prête à livrer des céréales aux pays les plus pauvres même en cas de retrait de l'accord sur les céréales. C’est ce qu’a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine lors de l'ouverture d'une réunion opérationnelle au Conseil de sécurité russe. "En tout état de cause, même si la Russie se retire de cet accord, nous serons, comme nous l'avons déjà dit à ce sujet, prêts à fournir aux pays les plus pauvres la totalité du volume de céréales depuis le territoire de l'Ukraine", a déclaré le chef de l'État.

Il a souligné que les livraisons de céréales avaient été menées sous prétexte de protéger les intérêts de la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres, mais ces derniers n'ont reçu que 4% des céréales depuis l'Ukraine. "Le reste, principalement 46%, a été livré à l'Union européenne", a déclaré M. Poutine. Selon lui, si la Russie se retirait de cet accord en cas de violation par l'Ukraine de ses obligations, elle fournira gratuitement aux pays les plus pauvres tout le volume fourni jusqu'à présent par l'Ukraine. "Gratuitement", a souligné M. Poutine.

Il a également assuré que la Russie n'entraverait pas les livraisons de céréales de l'Ukraine vers la Turquie à l'avenir. "Nous n'entraverons en aucun cas les livraisons de céréales de l'Ukraine vers la République de Turquie, prenant en compte la neutralité de la Turquie dans le conflit en général et la capacité de l'industrie turque de transformation des céréales, ainsi que les efforts du président [Recep Tayyip] Erdogan pour assurer les intérêts des pays les plus pauvres", a déclaré le dirigeant russe. "Nous n'avons aucun doute à ce sujet et nous continuerons à coopérer avec la Turquie", a conclu M. Poutine.