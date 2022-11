Après avoir agressé sexuellement une hôtesse, un passager a été débarqué d’un avion par le commandant de bord. Selon les précisions apportées par les médias sur cette situation, l’incident s’est produit lors d’un vol de la compagnie aérienne anglaise low-cost Jet2.com. L’avion effectuait une liaison entre Leeds et Alicante dans la matinée du samedi 12 novembre au moment des faits. Le mis en cause qui est d’origine britannique aurait passé sa main sous la jupe de l’hôtesse de l’air et a touché ses parties intimes.

Sous l'effet de l'alcool

Il a commis cet acte alors que la femme distribuait des boissons dans l’allée centrale. C’est alors que le pilote a décidé de faire descendre le passager en urgence. Le voyage a été écourté par le commandant de bord qui a atterri à l’aéroport Nantes-Atlantique. Selon les informations du média Ouest-France, le sexagénaire mis en cause aurait une forte dose d’alcool dans son sang. Il présentait une alcoolémie de 2,2 grammes par litre de sang selon le média. Il est depuis aux mains de la police des frontières et sera bientôt présenté au tribunal judiciaire de Nantes après sa garde à vue.