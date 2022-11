Le prochain festival de musique dénommé ‘’ Are We African Yet ?’’ (AWAY) organisé par l’artiste Davido et prévu pour se dérouler ce mois-ci normalement aux Etats-Unis à Atlanta n’aura plus lieu. L’évènement a été annulé puis reporté à la date du 18 novembre de l’année 2023. C’est ce qu’à décidé le chanteur et son staff à travers un communiqué officiel publié sur Instagram. Cette décision intervient suite au décès inattendu du fils de l’artiste le 31 octobre dernier.

Dans le contenu du fichier virtuel posté sur les réseaux sociaux, les organisateurs informent les fans du chanteur nigérian que le report de ce festival tant attendu a été décidé difficilement. Toutefois, ils précisent que pour le meilleur intérêt, il est nécessaire de le reporter. Pour ceux ayant déjà acheté le billet pour prendre part à l’évènement, le communiqué notifie que le ticket garde toujours sa valeur pour la nouvelle date retenue.

Revenir pour un spectacle meilleur

Pour cette décision prise indépendamment de leur volonté, l’artiste et ses collaborateurs à travers le document, présentent toutes leurs excuses à ceux qui pourraient être déçus pour ce report. Ainsi, promettent-ils de revenir avec un spectacle plus grand et meilleur. Tout en remerciant les uns et les autres pour la compréhension, Davido et son staff disent avoir hâte de revoir leurs fans dans un proche avenir. Il faut dire qu’à la suite du communiqué, d’autres admirateurs ont profité pour témoigner de leur soutien moral et de leur encouragement à leur artiste et à sa fiancée.