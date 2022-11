Une délégation de l’Association Française des Ambulanciers Humanitaires (AFAH) a effectué une rencontre avec le directeur général du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou ce vendredi 4 novembre dernier. La reprise des formations de l’AFAH au profit de plusieurs corps de métiers hospitaliers a été le point essentiel des échanges. Du 7 novembre au 9 décembre 2022 aura lieu une formation qui portera sur la mise en place d’une nouvelle session d’auxiliaire-ambulanciers.

Une formation spécifique aux gestes d’urgences se déroulera du 28 novembre au 2 décembre 2022 au profit des agents du CNHU-HKM, notamment les infirmiers, sages-femmes, aides-soignantes et conducteurs d’ambulance. Elle sera étendue aux sapeurs-pompiers et policiers. Cette formation sera faite par l’Association Française des Ambulanciers Humanitaires (AFAH) dont la mission principale est de venir en aide aux pays d’Afrique en leur apportant des ambulances toutes équipées, du matériel médical et en leur fournissant une formation d’auxiliaire - ambulancier. Les formations de l'AFAH sont dispensées sur une période de 5 semaines.