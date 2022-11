Pour éviter de souffrir d’AVC, il est primordial de contrôler la consommation d’alcool quel que soit l’âge. En effet, à cause de certains facteurs, la consommation excessive peut augmenter le risque de développer cette maladie. Afin de mieux comprendre la manifestation de l’AVC et ce qui peut le déclencher, des scientifiques ont décidé de mener des recherches sur des sujets expérimentés. Le résultat attendu à l’issue de cette recherche a été de découvrir la quantité d’alcool qui peut favoriser la survenue de cette pathologie cardiovasculaire.

Selon les informations fournies par le journal Neurology, les acteurs qui ont réalisé cette étude se sont servis de la base de données de l’Assurance coréenne. Ainsi, ils ont pu effectuer leurs recherches sur plus d’un million de personnes se trouvant dans la fourchette de 20 à 39 ans et ayant des bilans de santé réguliers. Ensuite, leur consommation de bière, de vin ou de whisky a été évalué par semaine puis par jour à partir de 10 grammes (un verre standard par jour) jusqu’à 105 grammes par semaine soit (1 verre et demi par jour).

Moins d'alcool, pas d'AVC

A la fin des études, les résultats ont révélé que plus la quantité d’alcool dans l’organisme augmente, plus le sujet est disposé à souffrir d’AVC de type soit ischémique ou hémorragique. Selon les chercheurs, le risque de la maladie cardiovasculaire s’accroît de 20% à partir de la consommation hebdomadaire d’alcool sur trois à quatre années successives. Ils estiment par ailleurs que la survenue de l’AVC dépend du temps et que 2 années de consommation présentent moins de risque que 4 années. Les experts recommandent donc de limiter la consommation d’alcool par jour et de ne pas en faire une habitude.