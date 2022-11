Mis en délibéré pour ce mardi 29 novembre 2022, le verdict du tribunal de première instance de Cotonou lié au décès de quatre (4) patients au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu- HKM) est tombé. Le chef division électricité du Cnhu et son collaborateur sont condamnés à 24 mois soit deux (02) ans d’emprisonnement ferme plus une amende de 200.000 FCFA. Quant aux deux agents de la société Palutech qui s’occupent du bon fonctionnement des générateurs de l’hôpital du Cnhu-HKM, ils ont été relaxés pour infraction non constituée.

Poursuivis pour « homicide involontaire » dans ce drame survenu au Cnhu-HKM où quatre personnes sont passé de vie à trépas le vendredi 07 octobre 2022 suite à une coupure de courant, les quatre personnes mises en cause prévenus viennent de connaître chacune leur sentence avec des fortunes diverses. Rappelons que lors de l’audience du mardi 22 novembre 2022, dans sa réquisition, le ministère public a requis 24 mois dont 12 fermes contre chacun des deux agents du Cnhu et quant aux deux agents de la société Palutech, il a prononcé la relaxe. Mais le juge en charge du dossier a, dans son verdict, suivi en partie le ministère public et condamné chacun des deux agents du Cnhu à 24 mois d’emprisonnement fermes et a remis en liberté les deux agents de la société Palutech.