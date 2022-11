Contrairement à leurs vœux affichés depuis quelques semaines, les partis Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et Restaurer La Confiance (RLC), ne participeront pas ensemble au prochain scrutin législatif. Malgré de multiples rencontres, ils n’ont pas pu accorder leurs violons. En prélude aux élections législatives de janvier prochain, le président du parti Restaurer La Confiance (RLC) Iréné Agossa et son homologue Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) Paul Hounkpè s’étaient retrouvés le vendredi 26 août dernier pour annoncer la mise en commun de leurs partis et confirmer leur participation à ce scrutin.

Et le 23 octobre au cours de l’émission Cartes sur table de la radio Océan FM, M. Agossa déclarait avoir trouvé la formule d’une « démission collective ». Il ne s’agira pas d’une fusion. Mais, les militants et les responsables de RLC allaient démissionner pour rejoindre la FCBE, le temps de ces législatives. A quelques heures de la fin du dépôt des candidatures prévu pour ce mercredi 02 novembre, cette option n’est plus d’actualité. Les deux partis n’ont pas réussi à harmoniser leurs points de vue pour une liste commune. De sources dignes de foi, M. Paul Hounkpè et les siens participeront au scrutin seuls au cas où ils réussiront à remplir toutes les formalités requises. Quant à Iréné Agossa et RLC, ils ont décidé de soutenir tous les candidats des partis de l’opposition avec lesquels ils ont en commun les mêmes valeurs. Selon les mêmes sources, les nombreuses concessions faites par le parti RLC n’ont pas suffi à convaincre leur partenaire.

Les négociations ont achoppé sur les positionnements sur les listes électorales. C’est au niveau de la 6ème circonscription électorale où le président Iréné Agossa a voulu prendre la tête de liste que le clash est intervenu. Aucun problème sur les trois autres circonscriptions choisies par M. Agossa. Celui-ci avait même accepté que chacun des candidats de son parti qui serait retenu, paye le montant de sa caution et prenne les frais de campagne à sa propre charge. Visiblement cela n’a pas suffi pour convaincre M. Hounkpè.