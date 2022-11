Au Bénin, les élections législatives de 2023, auront lieu dans moins de deux mois. 7 partis politiques sont homologués pour prendre part à ce scrutin. Quelque 6.599.223 électeurs sont appelés aux urnes. En clair, leurs noms figurent sur la Liste Electorale informatisée (Lei). Seulement, d'après le président du Front des Organisations nationales contre la corruption (Fonac), cette Lei n'est pas parfaite. Elle est cependant "acceptable"'. C'est du moins ce qu'il retient de l'audit du fichier électoral. "Moi-même j'ai dit que la liste est acceptable, mais je n'ai jamais dit que la liste est crédible et fiable" déclarait l'acteur de la société civile en début du mois sur l'émission "Diagonale" de la webtv Binews.

"On devra faire ce travail pour tous les 7 partis politiques"

Alors qu'il intervenait jeudi dernier sur la radio Tokpa, M Elias a parlé du rôle des organisations de la société civile pour éviter que les imperfections de la Lei n'influencent le scrutin . A l'en croire, celles-ci ont le devoir de sensibiliser les électeurs, surtout ces jeunes qui auront 18 ans avant les législatives de janvier 2023, parce qu'en réalité, leurs noms est sur la liste électorale. Il faudrait leur dire, d'aller la consulter. Quant aux mineurs et aux étrangers, ils doivent s'abstenir de voter le 08 janvier prochain même s'ils sont sur la liste électorale. "Si jamais quelqu'un est mineur et que par hasard son nom figure sur la liste, il ne doit pas sortir pour aller voter. Si également un étranger se retrouve sur la liste électorale il n'a qu'à s'abstenir d'aller voter. On devra faire ce travail pour tous les 7 partis politiques" a déclaré le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc).

"Je vais prier tous les partis d'avoir des représentants dans les 17749 postes de vote"

Jean-Baptiste Elias a par ailleurs souhaité que les partis politiques prennent les dispositions idoines pour surveiller le déroulement du scrutin. "Je vais prier tous les partis d'avoir des représentants dans les 17749 postes de vote pour suivre l'ouverture, la fermeture, le transport des urnes au niveau de l'arrondissement jusqu'à la compilation des résultats, " a suggéré le président du Fonac selon les propos rapportés par l'Evènement Précis. Il va ensuite mettre en garde les partis politiques engagés dans ce scrutin contre "la corruption en période électorale". "Nous devons aller dans le sens de ce que la loi dit. Attention au parti politique pour le budget de campagne. La loi interdit la corruption en période électorale" a t-il déclaré.