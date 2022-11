(Le rêve du Maire Abdoul Malik Séibou)Valider l'avant-projet sommaire et détaillé du projet de la Gare du Nord de Djougou, c'est l'objectif d'un atelier de deux jours organisé par l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire (Anat). Les travaux qui se tiennent à la salle des délibérations de l'hôtel de ville réunis autour des experts et les parties prenantes du projet dont les transporteurs, les conducteurs les cadres techniques. A l'ouverture des travaux, le directeur général du développement urbain au ministère du cadre de vie Ghislain Comlan Hounnou, a précisé que l'Anat porte ce projet parce qu'il va permettre de vendre la commune de Djougou à travers ses potentialités.

En présentant la genèse et l'opportunité du projet de la Gare du Nord de Djougou, le docteur Abdoul Malik Séibou a précisé que ce projet structurant est une priorité pour le conseil communal. C'est pourquoi, les démarches de sa mise en œuvre ont été faites et ont reçu un écho favorable auprès de l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire. Le Maire Abdoul Malik Séibou a remercié le gouvernement du Président Patrice Talon à travers le ministère du cadre de vie qui a intégré le projet au programme d'action du gouvernement (Pag).

Djougou, ville carrefour à six sorties internationales, a besoin de ce joyau pour faciliter la mobilité au niveau du pays et de gagner pour son développement. L'économie de territoire est essentielle dans le développement du pays, a précisé l'autorité communale. Au cours des travaux, les participants ont eu droit à la présentation de l'avant-projet sommaire revu et corrigé du projet.

Les travaux en groupe ont permis aux différents acteurs d'apporter des amendements au projet et de faire des recommandations sur l'avant-projet sommaire revu et corrigé. La Gare du Nord de Djougou qui va coûter environ 10 milliards de nos francs, comprend plusieurs compartiments dont un parking pour gros porteurs et bus, un parking pour véhicules légers, une station-service, un centre commercial, un hôtel et autres dépendances.