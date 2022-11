Le projet de budget général de l'Etat gestion 2023 est déjà sur la table des députés. Il est de 3033,337 milliards de Fcfa. Le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagni était hier lundi devant la commission budgétaire du parlement pour exposer les grandes orientations de ce projet de loi des finances gestion 2023. L'argentier national a expliqué que le gouvernement entend à travers cette loi des finances, renforcer les acquis de son programme d'Actions 2021-2016 et relever les chaînes de valeur afin de parvenir à une croissance inclusive et durable.

Le volet social

Les dépenses d'investissements de ce projet de loi des finances s'établissent à 959,750 milliards de Fcfa. Un chiffre en hausse de 18,1% par rapport au projet de budget général de l'Etat gestion 2022. Le social est pris en compte dans ces dépenses. L'exécutif veut notamment poursuivre le Programme national intégré des cantines scolaires, accélérer la mise en oeuvre du projet Arch et étendre la mesure de gratuité des frais de contribution pour les filles du secondaire. Il veut également réalisé son ambitueux projet de fournir l'eau potable à tous les béninois en 2023.

La prise en charge par l'Etat des cotisations sociales des travailleurs domestiques et la mise en place d'une politique de subventionnement des frais de raccordement des ménages au réseau électrique sont également dans la grille des dépenses d'investissements selon le journal Le Matinal. Signalons que ces prévisions de dépenses d'investissements ont seulement connu une hausse de 5,4% par rapport à la loi des finances rectificative gestion 2022. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), le projet de loi des finances pour l'année 2023 "renforce la consolidation budgétaire en vue de préserver la viabilité de la dette", après 2 ans d'assouplissement budgétaire justifié dans un contexte de chocs larges et récurrents.