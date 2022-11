Laurent Mètongnon est libre de ses mouvements. Condamné à 5 ans de prison en 2017 dans une affaire de rétro-commissions à la Banque Internationale du Bénin (BIBE), l'ancien syndicaliste a été libéré ce 23 novembre 2022. Interrogé par Crystal News, Laurent Mètongnon a remercié Dieu pour l'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour. "Je dois salué le tout puissant Dieu, qui m'a donné la santé. Il a veillé sur moi 60 mois une semaine. Privé de liberté et privé de ma pension, donc je ne peux que rendre grâce " a déclaré l'ancien syndicaliste.

Il remercie le "peuple béninois qui (l'a) soutenu"

Il a par ailleurs remercié "tout le peuple béninois qui (l'a) soutenu. Tous ceux qui ont prié pour (lui). Tous ceux qui ont demandé (sa) libération". L'ancien syndicaliste a été accueilli par des membres de sa famille et des responsables du Parti communiste du Bénin (PCB), auquel il appartient. L'homme a usé de tous les moyens juridiques dont il disposait pour regagner sa liberté plus tôt, mais il n'a jamais eu gain de cause. La Criet a confirmé la peine du tribunal de première instance de Cotonou. En août dernier, la Cour suprême a aussi pris une décision défavorable à l'intéressé.

Il avait par le biais de ses avocats conseils, formulé un recours depuis plus de deux (02) ans contre l’arrêt n°21/CRIET/2C.COR rendu le 24 juin 2019 par la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans cette ’affaire CNSS/BIBE. L’ex- Secrétaire général de la Fédération des syndicats de travailleurs de l’administration des finances (Fésyntra-Finances) demandait à la Cour suprême de casser la décision rendue par la Criet. La haute juridiction a déclaré irrecevable le recours formulé et rejeté la demande de casser la décision de la Criet. Notons que les coaccusés de Laurent Mètongnon ont également été libérés ce mercredi selon Crystal News.

.