L'Union Progressiste Le Renouveau a annoncé la création d'un organe de presse pour son parti politique. C'est par un communiqué en date du 27 novembre 2022 et signé de son président, Joseph Djogbénou que l'annonce a été faite à la communauté béninoise et internationale. Dénommé « L’Union », l'organe est un mensuel d'information et de propagande de l'UPR. Il verra le jour dès le 1er décembre prochain avec son tout premier numéro.

A chacune et à chacun,

Militantes et militants,

«L’Union», le cœur politique de notre association pour la consolidation de notre Nation et la gouvernance de notre État, devient, dès le 1er décembre, le vecteur officiel de sa pensée.

Le mensuel «l’Union», organe de presse de l’Union Progressiste le Renouveau, paraîtra en effet à cette date, en respect de l’obligation du Parti à l’égard de la Charte des partis politiques ainsi que de son devoir à l’égard de chaque militant et de l’ensemble des citoyens.

Ciment de l’action politique, l’opinion est de l’essence des formations politiques. L’enrichissement du débat politique, la formation des militants et l’information des citoyens par les formations politiques sont essentiels à l’enracinement de l’esprit et à la culture démocratique dans notre société. Organe résolument d’opinion et sérieusement d’information, «l’Union» sera, à la fois, la voix qui pose et porte la pensée politique ainsi que la parole officielle du Parti sur les sujets de l’actualité nationale et internationale, et la voie qui conduit, avec responsabilité, son action stratégique.

La qualité de l’opinion ayant pour condition celle de son expression et de son impression, l’Union ne pouvait qu’être confiée, pour sa direction et son animation, aux professionnels de réputation incontestée qui s’assureront de la conformité des publications à la déontologie protectrice du militant et du citoyen. A cet égard, nous adressons à Paul Douakoutché, le directeur de la publication, à Pascal Zantou, le rédacteur en chef, et à chacun des membres de l’équipe de la rédaction la reconnaissance du Parti pour leur disponibilité militante.

Chaque mois, les 5 000 exemplaires auxquels le mensuel sera provisoirement imprimé, parviendront en priorité aux membres du Parti qui en manifesteront l’intérêt en contrepartie d’une contribution militante.

2) Mesdames Mèdesse Véronique Tognifodé et Chakiratou Olaïdé Abouki ont honoré, avec une ténacité et une bravoure salutaires, le Parti et le Bénin aux 21ème Concours d’agrégation en médecine qui eu lieu à Abidjan du 7 au 16 novembre 2022. Les félicitations que, avec elles, tous les autres lauréats élevés au grade prestigieux de maître de conférences agrégés, ont reçu en suffrages sont méritées. Il ne reste, avec nos vœux d’une excellente carrière au service de la Nation, qu’à leur exprimer les hommages militants de notre Parti dont l’offre de compétence s’enrichit et se renforce à tous égards, Dans l’Union Pour le Progrès, Par le Renouveau,

Cotonou, le 27 Novembre 2022

© Joseph Fifamin DJOGBENOU