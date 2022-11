Invité de la webradio Crystal News, ce jeudi 10 novembre 2022, Nourou Dine Saka Saley a évoqué les derniers développements de l'affaire menace de mort contre sa personne. Selon les explications de l'opposant, cette affaire est née après un différend avec "un ami" qu'il "avait aidé par le passé". "C'est quelqu'un qui m'avait sollicité pour une opération commerciale dont je connaissais le vendeur qui est en Chine et qui a trouvé légitime de me menacer quand l'affaire a mal tourné parce qu'il a annulé le processus de vente au cours du processus. Donc pour qui connait, les opérations de commerce internationale, vous faites une activité comme ça, vous annuler un contrat pendant que la marchandise a été confiée au transporteur, c'est pour votre pomme. Donc la personne a jugé utile vu que je suis une personnalité politique du Bénin, il a cru sûrement qu'en, me menaçant, j'aurais peut-être peur, je serai intimidé, donc il m'a menacé de mort puisqu'il a parlé de bain de sang" a expliqué ce membre du parti Les Démocrates.

Selon NDSS l'auteur de la menace de mort aurait dit que l'affaire finirait dans la presse, ce qui s'est réellement passé, selon lui. Pour le juriste , les journalistes impliqués dans cette affaire, ne sont pas les principaux acteurs. "Ils ont été complices dans une vaste entreprise de salissure de ma personne" a t-il affirmé. L'opposant dit avoir porté l'affaire devant un tribunal à Cotonou depuis le 19 février, mais ces personnes qu'il a assigné en justice "par le biais d'une citation directe, ne se sont jamais présentées à toutes les audiences depuis février". Il y a eu selon lui, une audience ultime en octobre dernier. Le juge a requis sa présence et il s'est tout naturellement présenté.

"Une plainte a été déposée à Paris..."

"C'est à cette audience que les peines" ont été requises contre les personnes en question. Il y a selon lui, une peine pour diffamation avec paiement de dommages et intérêts. "Celui qui faisait acte de menace à l'égard de ma personne, il y a une peine de prison requise à son encontre " et un autre journaliste est poursuivi pour harcèlement par voie électronique. A l'en croire, celui-ci aurait également attenté à la "réputation de sa compagne en disant des choses qui sont très graves". "Une plainte a été déposée à Paris par moi, ma compagne et mes enfants et une commission rogatoire sera envoyée par le juge français vers le parquet béninois pour les besoins de cette affaire" informe t-il.