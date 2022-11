Encore 3(trois) mois à partir de ce jour, et ce sera terminé la souffrance des enseignants et des écoliers de la maternelle de l'EPP école centre de Gbangnicon dans la commune de Bohicon. Répondant à l'appel des enseignants de la maternelle de ces deux écoles, le Maire de la ville de Bohicon est allé remettre cet après-midi, les sites pour la réhabilitation des salles de classes des maternelles, dans les deux écoles.

D'un coût global de 33 millions de francs CFA, ces travaux de réhabilitation des salles de classes des maternelles dans ces deux écoles, prendront en compte la réhabilitation et la rénovation complète des salles de classes telle que la démolition entière des formes de dallage, la reprise des fenêtres, des toits, des enduits et de la peinture. Ces travaux permettront à ces deux écoles maternelles de faire entièrement peau neuve dans les différents modules à prendre en compte dans ce projet initié par la mairie pour la construction et la réfection des salles de classes, pour l'amélioration des conditions d'études et de travail des apprenants et enseignants dans la commune de Bohicon.

Depuis son avènement à la tête de la ville de Bohicon, Rufino d'Almeida a fait de l'éducation son cheval de bataille et s'est lancé un défi de construction de 100 modules de 3 classes avec bureaux, magasins, et réfections de l'existant. Déjà, 53 modules de salles de classes sont construits. Pour le reste, il entend le faire avant la fin de son mandat. A en croire Albert Kpassi représentant de l'entreprise ECBEM adjudicataire du projet, le délai d'exécution des travaux est rigoureusement de 3 (trois) mois et le coût global est de 33 millions de FCFA.