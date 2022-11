Le commissariat central de Parakou a démantelé un réseau de présumés voleurs dans la nuit du mercredi 09 novembre 2022, lors d’une opération « coup de poing ». Des objets volés ont été retrouvés et saisis par la police républicaine. Suite à des renseignements, les éléments de la police républicaine ont effectué une descente inopinée dans un ghetto au quartier Zongo, dans le 3ème arrondissement de Parakou. Laquelle opération a permis d’épingler un réseau de présumés hors-la-loi, constitué de six personnes dont une femme.

Ces individus ont été surpris en pleine consommation de stupéfiants. La perquisition des lieux a été couronnée par la saisie de neuf portables dont deux de marque Iphone, deux Redmi, un Huawei, un Infinix, deux Tecno et un KHK. Egalement, la police a mis la main sur deux routeurs Wifi Moov, deux chichas, deux speakers woofer, six chargeurs de portable, un carnet de tickets de jeu, quatre bâtons de billard, dix-sept boules de billard, un sac contenant des panneaux de costume de revenant (égoun-goun), un sac noir contenant des quatre amulettes, une carte d'identité n°500562227 expirant le 21/10/25 et une carte professionnelle, seize baguettes de cigarettes, onze expectorants "Exiplon", des encens, trente-cinq boulettes de chanvre indien, cinq baguettes de chanvre indien, six papiers d'emballage de chanvre indien, six motos dont trois wave S, deux de marque Haojue et une Dayang. Les six présumés malfrats ont été placés en garde à vue pour détention et usage de chanvre indien. Ils seront présentés au Procureur de la République les jours à venir.