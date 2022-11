Le président de la République Patrice Talon a effectué une visite surprise hier dimanche 27 novembre au roi Dewênondé Gbèhanzin au palais royal central Singbodji d’Abomey, successeur du roi Béhanzin. Il s'agit de la première visite officielle de Patrice Talon à l'actuel roi d'Abomey depuis son intronisation. Le président Patrice Talon a été chaleureusement accueilli par la cour royale et des notables de la ville historique.

Aucune information n’a filtré quant à la teneur des échanges entre les deux hommes. Le palais central de Singbodji devra accueillir les 26 trésors royaux rétrocédés par la France et exposés à la présidence de la République pendant de longues semaines. Des milliers de Béninois et étrangers les ont admirés et n’ont pas manqué de s’extasier devant leur beauté. Des travaux sont actuellement en cours d’exécution dans ce palais qui sera leur destination finale. Nul doute que ce sujet a été abordé lors des échanges. En ce qui concerne le roi Dewênondé Gbèhanzin, Georges Collinet Béhanzin à l’état-civil, il est un homme de la cinquantaine. Il est un descendant du roi Béhanzin. Il a été intronisé en mars dernier.