Un accrochage a éclaté sur le plateau de l’émission de télévision française Touche pas à mon poste (TPMP). L’animateur Cyril Hanouna et Louis Boyard, député du parti La France Insoumise (LFI), se sont disputés au sujet des activités du géant Bolloré en Afrique. Pour le parlementaire, les personnes qui appauvrissent la France sont les mêmes qui appauvrissent le continent noir. D’après l’élu, au nombre de celles-ci figure le milliardaire français Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne sur laquelle l’émission est diffusée. « Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun » a déclaré le député suscitant la réaction de Cyril Hanouna.

« T’étais chroniqueur ici donc calme toi »

« Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici ? » a rétorqué l’animateur qui lui a demandé ce qu’il était venu chercher sur le plateau de l’émission. Suite à un échange musclé entre les deux interlocuteurs, Cyril Hanouna a déclaré : « Redescends de trois étages Louis Boyard, t’es député mais t’étais chroniqueur ici donc calme toi ». Louis Boyard est finalement parti du plateau sous les huées du public. Pour rappel, Vincent Bolloré avait été mis en examen dans le cadre du dossier relatif à l’attribution de la gestion d’un port au Togo. C’était dans le cadre d’une enquête pour corruption. En juin 2022, il avait contesté cette mise en examen.

Suite au refus d’une juge d’instruction de lui accorder un statut de témoin assisté, l’homme d’affaire français avait saisi la cour. Pour la circonstance, le directeur général du groupe Bolloré s’est associé à la requête dont l’examen était prévu pour le 30 juin prochain. L’action intervient après la tentative de négociation infructueuse qui a eu lieu avec le parquet financier. En effet, Vincent Bolloré et le directeur du groupe Bolloré avaient essayé de négocier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette possibilité permettait à la partie mise en cause de payer une amende de 375 000 euros.