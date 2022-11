Les experts dans le domaine de la santé viennent de faire une nouvelle découverte pouvant soulager les patients atteints d’un cancer. Encore en phase expérimentale, les résultats paraissent très prometteurs pour les mois à venir. Cette découverte pourrait d’ailleurs servir à la mise en place d’un traitement spécifique adapté à chaque patient et selon le cancer dont il est atteint. Les chercheurs demeurent encore très optimistes en fonction des progrès.

Des chercheurs ont réalisé une très grande avancée dans les traitements médicaux contre le cancer. Cette nouvelle découverte vient d’être présentée à travers la très sérieuse revue scientifique Nature et Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Selon le site d’information BBC, le traitement semble très efficace même si ce dernier n’a été expérimenté que sur 16 patients, atteints d’un cancer du côlon, du sein ou du poumon.

Pour le moment, la découverte est qualifiée de « bond en avant et de puissante démonstration », car seulement cinq des sujets avaient répondu favorablement au traitement. En effet, la maladie a continué à s’aggraver chez 11 des patients sélectionnés, mais s’est stabilisée chez les cinq autres. « Il est trop tôt pour évaluer pleinement l’efficacité de la thérapie et cela coûte cher et prend du temps », a fait savoir la BBC.

Cependant, le chef du service d’immunologie du centre hospitalier universitaire Hospital Clínic à Barcelone, le Dr Manel Juan est très émerveillé et reste très optimiste par rapport à cette découverte. « Cela ouvre la porte à l’utilisation de cette [approche] personnalisée dans de nombreux types de cancer et potentiellement dans de nombreuses autres maladies », a-t-il déclaré. Ce traitement qui permettrait de soigner plus efficacement le cancer est basé sur la modification génétique des lymphocytes T.

Après avoir repéré et isolé les lymphocytes T dont les récepteurs sont capables de détecter le cancer chez le patient, ces lymphocytes T servirons à éditer d’autres lymphocytes T du patient. En d’autres termes, ils seront modifiés pour être eux aussi les doter de récepteurs au cancer en jeu. Enfin, les lymphocytes T réadaptés vont être réintroduits dans le corps du patient. « Cela a été rendu possible grâce aux progrès considérables de la technologie d’édition génétique Crispr, qui agit comme une paire de ciseaux moléculaires - permettant aux scientifiques de manipuler facilement l’ADN. Les chercheurs qui ont développé Crispr ont remporté le prix Nobel de chimie en 2020 », a clarifié la BBC.