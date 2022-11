Du 13 janvier au 04 février 2023, l’Algérie abritera le prochain Championnat d’Afrique des nations des locaux (Chan Algérie 2023). A cet effet, la Confédération africaine de football (Caf) a effectué ce jeudi 10 novembre 2022 le titrage au sort du Chan Algérie 2023 qui a concerné dix-huit (18) sélections. A l’issue de ce tirage au sort, ces 18 sélections sont réparties dans trois groupes de 4 équipes et de deux groupes de 3 équipes. Dans le groupe A, on retrouve l’Algérie, la Libye, l’Éthiopie et le Mozambique. Par contre dans le groupe B, il y a la RDC, l’Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Les pays qui sont logés dans le groupe C sont le Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana. Il faut signaler qu’au niveau du groupe D, le Mali va chercher à défier l’Angola et la Mauritanie et dans le groupe E, le Cameroun affrontera le Congo-Brazzaville et le Niger. Les stades de Baraki d’Alger, du 19-mai 1956 d’Annaba, de Miloud-Hadefi d’Oran et de Chahid-Hamlaoui de Constantine vont accueillir toutes les rencontres de la compétition. Signalons que les deux premiers des groupes de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.

Composition des groupes et calendrier de la compétition

Phase de groupes

Groupe A (à Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

13 janvier : Algérie-Lybie / Ethiopie-Mozambique

17 janvier : Algérie-Ethiopie / Mozambique- Lybie

21 janvier : Mozambique-Algérie / Lybie-Ethiopie

Groupe B (à Annaba) : RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

14 janvier : RDC-Ouganda / Côte d’Ivoire-Sénégal

18 janvier : RDC-Côte d’Ivoire / Sénégal-Ouganda

22 janvier : Sénégal-RDC / Ouganda-Côte d’Ivoire

Groupe C (à Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

15 janvier : Maroc-Soudan / Madagascar-Ghana

19 janvier : Maroc-Madagascar / Ghana-Soudan

23 janvier : Ghana-Maroc / Soudan-Madagascar

Groupe D (à Oran) : Mali, Angola, Mauritanie

16 janvier : Mali-Angola

20 janvier : Angola-Mauritanie

24 janvier : Mauritanie-Mali

Groupe E (à Oran) : Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger

16 janvier : Cameroun-Congo

20 janvier : Congo-Niger

24 janvier : Niger-Cameroun

Quarts de finale

27 janvier : Premier du groupe A contre le second du groupe B / Premier du groupe B contre second du groupe D

28 janvier : Premier du groupe C contre le second du groupe A / Premier du groupe E contre le second du groupe C

Demi-finales le 31 janvie

Match pour la troisième place le 3 février

Finale le 4 février