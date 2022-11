Les populations de la commune de Natitingou et environ pourront dans quelques jours vendre ou acheter dans le tout nouveau marché de la ville. Ce grand espace marchand a été réceptionné provisoirement le mardi 22 novembre par le maire de Natitingou accompagné de ses adjoints. La réception provisoire du marché régional de Natitingou a eu lieu le mardi 22 novembre 2022, au terme d’une visite des compartiments de cet espace marchand par une délégation composée du maire de la commune, de ses adjoints, du maître d’ouvrage et des bureaux de contrôle.

La forte délégation a pu visiter la boucherie, les ateliers des artisans, le bureau du gestionnaire, celui du syndicat des conducteurs, le parking, l’infirmerie, les maquis A et B, les boutiques de céréales, les points de vente des volailles et des moutons ainsi que les points de dépôts d’ordures. L’objectif était de vérifier si les travaux ont été réalisés tels que le contrat le stipule. Les visiteurs ont dit être satisfaits des travaux. Ils ont néanmoins fait quelques observations. Celles-ci concernent notamment l’entretien du marché et la correction des siphons de sol qui doivent se faire avant l’ouverture. L’entreprise en charge de la construction du marché s’est engagée à intégrer les observations au bout de deux semaines. Après cela l’inauguration proprement dite sera faite et le marché ouvrira ses portes aux différents usagers.

Selon Raymond Dourossimi, contrôleur du cabinet ayant fait le suivi des travaux, la réception définitive du marché se fera dans un an, le temps de s’assurer qu’il n’y a aucune malfaçon. Il affirme cependant ne pas avoir de doutes par rapport à la qualité des travaux. « En matière des travaux du Pag du président Patrice Talon, je vais vous dire qu’il y a le suivi permanent. Je suis du bureau de contrôle. J’ai suivi du début jusqu’à aujourd’hui les travaux. Derrière nous, il y a un bureau d’étude international qui vient contrôler si ce que nous faisons est conforme aux normes », a-t-il affirmé.

Un marché aux normes internationales

Le nouveau marché régional de Natitingou est un complexe construit selon les normes internationales, d’après Raymond Dourossimi. Il invite les usagers à ne pas jeter des déchets partout et à ne pas uriner dans les espaces. Il les a exhorté à plutôt veiller à son entretien permanent. « Il faut protéger les dispositifs anti-incendie, la pompe incendie qui permet de ne plus attendre les pompiers avant d’éteindre le feu en cas d’incendie, ainsi que les robinets. », a-t-il également ajouté.

Pour le maire de Natitingou, c’est un grand pas qui a été franchi avec la réception provisoire de ce nouveau marché régional de Natitingou qui comporte tous les domaines d’activité. Taté Ouindéyama invite cependant la population qui attend d’intégrer le marché à patienter encore quelques jours. « Le marché est construit pour nous, les populations vont l’occuper d’ici à là. Il faut des précautions au regard de la taille et de la qualité de l’infrastructure. Nous avons un gouvernement qui prend toutes les mesures possibles, pour satisfaire les populations avec équité, avec efficacité et toutes les diligences possibles », a-t-il fait savoir.