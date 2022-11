A quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde au Qatar la star camerounaise Samuel Eto'o a fait savoir que les formations sportives africaines auront leurs mots à dire au sein de cette compétition internationale. A la faveur d’un entretien qu’il a eu avec le site officiel de la FIFA, le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto'o a indiqué que toutes les formations sportives africaines franchiront la barre des huitièmes de finales. «Je vois les cinq équipes africaines se qualifier dès la phase de poules.», a-t-il confié.

« Je crois que pour gagner la Coupe du monde, il ne faut pas être des monstres ou des extraterrestres, il faut une bonne préparation, une forte mentalité et une pincée de folie. Je prends toujours l’Inter Milan comme exemple : personne au début de la saison 2009/10 ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des champions et Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d’hommes et de guerriers. Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi », a déclaré l’ancien attaquant du Barça.

5 pays africains

Pour lui, la finale de la coupe du monde sera 100% africaine. Rappelons qu’au total, cinq formations sportives africaines prennent part à cette compétition internationale. Il s’agit de la Tunisie, le Ghana, le Cameroun, le Maroc et du Sénégal. Il estime que le Maroc pourra facilement remporter son match contre l'Espagne ; le Cameroun contre la Belgique. Notons que le coup d’envoi sera donné au Qatar le 20 novembre prochain malgré les nombreuses polémiques qui entourent cette édition.