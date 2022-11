Quelques jours après le début de la Coupe du monde, l’international portugais Cristiano Ronaldo fait parler de lui. En effet, hier jeudi 25 novembre 2022, lors du match opposant le Portugal au Ghana (3-2 en faveur du Portugal), le joueur âgé de 37 ans, a marqué le premier but de son équipe à la 65e minute sur penalty. Cependant, il ne s’agit pas d’un but ordinaire, puisque le joueur a encore inscrit son nom dans l’histoire du football. Avec cette réalisation, CR7 devient le premier joueur à marquer en cinq Coupes du monde. Ainsi, son but est le 118e de son pays. Après le match, le Portugal a marqué deux buts.

« Gagner le premier match est crucial »

Ces derniers ont été marqués par Rafael Leao et Joao Felix. Suite à son but, Cristiano Ronaldoa exprimé sa satisfaction. « C'est un beau moment, dans ma cinquième Coupe du monde. Nous avons gagné, nous sommes partis du bon pied, une victoire très importante » a-t-il déclaré tout en ajoutant : « Nous savons que dans ces compétitions, gagner le premier match est crucial. Un autre record aussi, le seul joueur à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde consécutives, c'est pour moi un motif de grande fierté ».

Notons que les propos de CR7 interviennent qu’il ait officiellement quitté le Manchester United. Le club anglais avait rendu publique sa décision le mardi 22 novembre alors que le Qatar est depuis ce dimanche le centre du football dans le cadre la Coupe du Monde 2022. Selon le communiqué de la formation sportive, la rupture s’est faite « d’un commun accord ». « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United après un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution lors de ses deux passages à Old Trafford », a notamment martelé le communiqué du club.