Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont régné sans partage sur le football mondial pendant 16 ans. Ils enlevaient à tour de rôle les Ballons d'or France Football. Le portugais en a décroché 5 contre 7 pour l'argentin. La rivalité entre les deux joueurs était à son paroxysme surtout quand ils jouaient en Liga, le championnat espagnol de football. Les deux stars ont porté la rivalité Real Madrid - FC Barcelone à bout de bras, jusqu'au départ de Cristiano Ronaldo de la Casa Blanca pour la Juventus Turin. Aujourd'hui, les deux joueurs ont quitté La Liga. Lionel Messi joue au Paris Saint Germain et Ronaldo à Manchester United, le club de ses débuts. Les deux athlètes se vouent un respect mutuel , même s'ils ne sont pas des copains. "J'ai une excellente relation avec lui (Lionel Messi). Je ne suis pas ami dans le sens où un ami c'est le gars qui est avec toi dans ta maison, parlant au téléphone non, mais c'est comme un coéquipier" a déclaré Cristiano Ronaldo dans l'interview accordée au journaliste anglais Piers Morgan.

"C'est un gars que je respecte vraiment, par exemple pour la façon dont il parle toujours de moi"

Pour la star portugaise, l'argentin est "un joueur incroyable, magique, top". Il rappelle que Lionel Messi et lui partageaient "la scène depuis 16 ans". "Imaginez, 16 ans" a souligné l'attaquant de Manchester United un peu comme pour insister sur la longévité de leur rivalité. Une rivalité marquée bien évidemment par un respect mutuel: "C'est un gars que je respecte vraiment, par exemple pour la façon dont il parle toujours de moi" a déclaré le portugais. Le quintuple Ballon d'or rappelle aussi que sa femme Georgina Rodriguez est née en Argentine, tout comme l'épouse de Lionel Messi: "Sa femme et ma femme , ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d'Argentine".

Il n'écarte pas l'idée de rencontrer Lionel Messi pour un dîner à la fin de sa carrière: "Bien sûr, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager de nouvelles choses. On le fera c'est sûr" a t-il dit au journaliste anglais Piers Morgan. L'attaquant du PSG est définitivement pour lui, "un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football". Les deux stars se retrouvent déjà du côté du Qatar avec leurs sélections nationales respectives. C'est probablement, la dernière coupe du Monde de leurs carrières et la dernière occasion de soulever le graal. C'est le seul trophée qui manque à leurs immenses carrières.