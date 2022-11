Sélectionné par l'entraîneur du Portugal pour jouer la Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo partira au Qatar avec l'intention de faire un bon tournoi. Ce qui lui permettra certainement d'oublier un peu sa situation en club. En effet, le portugais n'est plus souvent titularisé par le coach de Manchester United Eric Ten Hag. Ce qui ne l'enchante pas forcément. Lors du dernier mercato, il avait voulu quitter les Red Devils pour un club qui joue la Ligue des Champions. C'est du moins ce qu'avait indiqué la presse britannique. Il y a eu ces derniers mois, quelques tensions avec son coach. Cristiano Ronaldo a refusé d'entrer en jeu lors d'un match de Manchester United contre Tottenham.

"Je pense que ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n'est pas acceptable pour Manchester United "

Il sera sanctionné pour cette désobéissance à Eric Ten Hag. Ecarté du groupe pendant quelques jours, le joueur est finalement réintégré. Wayne Rooney, l'ancien mancunien et ex-coéquipier du quintuple ballon d'or, suivait cette actualité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'approuve pas les actes posés par le portugais. "Ronaldo et Messi sont sans doute les meilleurs joueurs de tous les temps mais je pense que ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n'est pas acceptable pour Manchester United. Le club n'a pas besoin de cette distraction alors qu'il essaie de reconstruire" a déclaré Wayne Rooney, interrogé hier vendredi par talkSport. L'anglais est actuellement l'entraîneur de DC United, un club de la MLS, le championnat nord-américain de football.

L'humilité et le travail

Cristiano Ronaldo pourrait peut-être rejoindre ce championnat lors du mercato hivernal. Inutile de rappeler que les grands clubs européens ne s'intéressent pas au meilleur buteur de tous les temps. C'est ce qui explique en partie, le fait qu'il n'ait pas été transféré lors du dernier mercato. Certaines grosses écuries du football sur le vieux continent le trouvent trop vieux et trop cher. En tout cas, en attendant qu'il ne trouve un autre point de chute, Wayne Rooney, lui conseille l'humilité et le travail "Ronaldo doit "baisser la tête, travailler et se tenir prêt à jouer quand l'entraîneur aura besoin de lui". "S'il fait ça, il sera un atout. S'il ne le fait pas, il deviendra une distraction indésirable" prévient Rooney.