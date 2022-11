Un officiel américain a récemment donné des chiffres concernant le nombre de soldats russes morts au combat depuis le début de l’offensive en Ukraine, lancée par la Russie. S’exprimant en effet devant le New York Economic Club, hier mercredi 09 novembre 2022, le général américain Mark Milley a indiqué qu’au moins 100 000 militaires russes sont décédés depuis le début du conflit militaire contre Kiev. « Il y a bien plus de 100.000 soldats russes tués et blessés » a déclaré le chef d’état-major américain, tout en ajoutant que la même estimation pourrait être faite du côté ukrainien. Notons que ces propos de Mark Milley interviennent plusieurs jours après que les USA ont estimé que l’Ukraine est prête à discuter avec le successeur du président russe Vladimir Poutine.

« Le Kremlin continue d'intensifier cette guerre »

Face à la presse le lundi 7 novembre, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price était revenu sur le sujet et a accusé Moscou de mener des démarches qui ferment la porte aux négociations. L’officiel américain s’était notamment interrogé sur les raisons qui ont motivé la Russie à quitter certains cadres de discussion. « Si la Russie veut négocier, pourquoi alors s'est-elle retirée, même temporairement, de l'accord sur les exportations de céréales de la mer Noire ? » s’était-il interrogé avant d’ajouter que : « Le Kremlin continue d'intensifier cette guerre, plutôt que d'offrir une sorte de signal réel indiquant qu'il est prêt ou ouvert aux négociations ».

Pour mémoire, au cours de la journée d’hier mercredi 09 novembre, un responsable du ministère russe de la défense avait déclaré que la Russie pourrait tester son missile Satan-2 avant la fin de l’année. Il avait porté l’information au public via l’agence de presse d’Etat TASS. L’engin nucléaire en question dispose de 14 étages. « Les essais de conception en vol du Sarmat (missile Satan-2) pourraient se poursuivre avant la fin de cette année, avec un deuxième lancement d’essai qui pourrait être effectué » avait fait savoir le responsable russe.