Une blague de mauvais goût aura transformé totalement la vie d’une mère de famille. Plus d’un an après cette mésaventure qui a métamorphosé entièrement le physique de la jeune femme de 29 ans, elle a décidé de sortir de l’ombre et d’apporter sur la place publique ce qu’elle a vécu. Selon les confidences qu’elle a faite, elle jouissait d’une vie plus ou moins normale avec un physique de rêve avant le drame. En effet, au cours d’une soirée entre amis, l’un d’eux a voulu faire une farce qui a mal tourné.

De l'éthanol sur un radiateur

Il a versé de l’éthanol sur un radiateur de table pour créer une étincelle et surprendre ses amis. Le résultat est que l’action a provoqué l’inflammation et l’explosion d’une bouteille d’alcool. Le feu a ainsi brûlé la jeune femme à la poitrine et les mains. Elle a été défigurée. Une fois à l’hôpital, elle a été plongée dans un coma qui aura duré quatre jours. Pour une guérison plus rapide, elle a eu un bandage qui aura duré plusieurs jours. Elle a également passé deux mois en soins intensifs. Elle n’était autorisée à rester sans masque facial qu’une heure par jour. Selon les confidences qu’elle a faites, la sensation n’était pas agréable.

Les habitudes changées

« Ils démangent et grattent, et je peux à peine respirer avec eux. Mais le gonflement et les rougeurs sur ma poitrine ont déjà diminué et ils sont extrêmement utiles. », a-t-elle confié. Pour l’heure, elle garde de nombreuses cicatrices malgré les multiples soins dont elle a bénéficié durant tout ce temps. Les habitudes de la jeune femme ont aussi radicalement changé. Rendre publique son histoire après tant de mois passée en loin du monde lui a permis de regagner confiance en elle-même. « Cela m'a aidée à m'en sortir, et beaucoup de gens disent à quel point cela les a aidés de savoir que je suis capable de partager mon parcours », a-t-elle confié.