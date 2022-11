La Corée du Sud a répondu à l'entrée des avions russes et chinois dans sa zone de défense aérienne. Elle a envoyé ce mercredi 30 novembre 2022 des chasseurs pour protéger cette zone. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap rapporte que les responsables militaires sud-coréens ont pris cette décision suite à cette intrusion sans avertissement. La Corée du Sud se sent menacée après que la Russie et la Chine ont fait survoler huit avions de chasse dans sa zone de défense aérienne. La Russie en a envoyé deux et la Chine a engagé six avions.

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ces avions ont sillonné la zone sans avoir au préalable averti la Corée du Sud de cette manœuvre. Séoul a déployé plusieurs chasseurs pour contrôler la zone afin d'éviter d'éventuels accidents inattendus. Le commandement militaire de Séoul affirme que l'opération a été déclenchée "dans une démarche tactique contre une éventuelle situation accidentelle" alors qu'il reconnaît que ces avions étrangers n'ont pas violé l'espace aérien. Selon les autorités du pays, les avions russes et chinois ont survolé un espace balisé pour que les chasseurs étrangers soient identifiés.

L'état-major sud-coréen est méfiant quant à l'initiative chinoise et russe. La Corée du Sud est alliée à Washington alors que les États-Unis sont opposés à la Chine et à la Russie sur plusieurs sujets. Il y a actuellement une forte rivalité sous fonds de menaces entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine d'une part et entre Washington et Pékin sur la Taiwan d'autre part. De plus Séoul s'est récemment rapproché des États-Unis pour une alliance militaire dans la péninsule coréenne.