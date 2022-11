Les usagers d’une voie publique en Tanzanie ont vécu une scène peu ordinaire en fin de semaine. En effet, alors qu’ils se rendaient à différentes destinations, ils ont du patienter un certain temps parce que des lions ont bloqué . Il s’agit de deux lions qui ont décidé de sortir de leurs cachots pour s’emparer de la route en plein milieu et s’y installer sans crainte. Un troisième s’est ajouté à la bande et le trio assis côte à côte remuaient leurs queues la tête bien en avant.

Malgré le fait que plusieurs voitures s’étaient rassemblées autour d’eux, ces animaux n’étaient pas pour le moins terrifiés. De leur côté, puisque ce n’est pas une image que l’on aperçoit tous les jours, les usagers de ladite route ont immortalisé ce moment. La vidéo partagée le 30 octobre est par la suite devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a d’ailleurs été visualisée par plus de 11 millions d’internautes qui se demandent bien comment cela a pu arriver.

Prendre des mesures de sécurité

Quand des lions décident de vivre le quotidien des humains, des commentaires fusent dans tous les sens. Les spectateurs de cette vidéo inédite ont alors commenté de différentes manières. Même si les uns ont simplement regardé sans émettre leurs avis, d’autres ont plutôt avancé des solutions au problème. Ce qui ne sera certainement pas possible. En tout cas, pour plus de sécurité pour les usagers, il est obligatoire de prendre des mesures radicales pour qu’une situation du genre ne se reproduise plus.