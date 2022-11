Le monde du cinéma vient d’enregistrer une autre perte. Il s’agit de l’acteur comique de la chaine Nollywood, Dike Osinachi dont le fils a rendu l’âme des suites d’une maladie gardée secrète. Le décès est survenu dans la matinée d’hier mardi dans un hôpital où l’enfant de 2 ans recevait des soins. La nouvelle est tombée ce mercredi après une confirmation faite par le directeur de l’artiste, Onyebuchi David aux confrères d’un média local.

Selon les faits relatés par punchng, le site d’informations en ligne qui a donné l’information, l’artiste endeuillé à la suite de la perte de son fils Jidenna a fait part de sa douleur sur sa page Facebook à travers un message plein de signification à ses followers. « Dieu est toujours Dieu » a-t-il écrit ce mardi soir alors qu’il est sous le choc de ce drame. Plus tard, le lendemain mercredi, il a encore publié une autre vidéo d’une chanson gospel sur son compte Instagram suivi d’une légende où on pouvait lire ‘’C’est bien’’.

Soutien des fans

Par ailleurs, le directeur qui a rendu publique la nouvelle du décès, n’a pas voulu donner de détails sur la maladie qui a causé la mort du garçon de 2 ans. Il a tout simplement invité à prier pour la famille éplorée et pour le repos de l’âme de l’enfant. Quant aux fans qui ont appris la nouvelle, ils n’ont pas manqué de présenter leurs condoléances et d’exprimer leur soutien à l’artiste et à ses proches pour ce triste évènement. Cet autre drame intervient alors que le monde entier parle encore du décès du fils du chanteur nigérian Davido.