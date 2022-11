Le drone X-37B de l’armée américaine et conçu par l’avionneur Boeing a atterri, après avoir passé deux années et demi en orbite. Selon ce dernier, qui a rendu public l’information, l’atterrissage a eu lieu hier samedi 12 novembre 2022, sur la base de Cap Canaveral, dans l’Etat de Floride. Toujours selon l’avionneur américain, l’appareil est une navette sans pilote, qui a fait au total plus d’une dizaine d’années dans l’espace. A en croire Jim Chilton, vice-président de Boeing Space, l’engin continue de « battre des records et fournit à notre pays une capacité sans pareil de tester et d'intégrer rapidement de nouvelles technologies spatiales ».

La NASA avait reporté le lancement de la mission Artemis

Notons que le premier vol du X-37B a eu lieu en 2010 et est conçu pour l’armée de l’air américaine par Lockhead Martin et United Launch Alliance, coentreprise de Boeing. Pour rappel, l’atterrissage de la navette intervient plus d’un mois après que la NASA ait décidé de reporter le lancement, en ce qui concerne la mission Artemis1 vers la lune. Le départ du lanceur super lourd Space Launch System (SLS) avec le vaisseau spatial Orion, qui était prévu pour le 27 septembre, avait été reporté sine die en raison des conditions météorologiques, avait indiqué un communiqué de la NASA.

« Sur la base des prévisions de nos partenaires du National hurricane center et de l'US Space force, nous avons décidé de reporter le lancement du 27 septembre », avait souligné le document. La décision avait été prise en raison de l’approche de la tempête tropicale Ian vers la Floride où se situe le site du lancement. La NASA a tenté de lancer Orion le 29 août et le 3 septembre, mais les deux départs ont été annulés après la découverte d'une fuite d'hydrogène lors du ravitaillement de la fusée. Les experts estiment qu’il s’agit de problèmes dans les équipements de ravitaillement et non dans la fusée elle-même.