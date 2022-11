Dans un communiqué publié sur le site officiel du gouvernement, le ministère de l’économie et des finances se félicite des progrès enregistrés par le Bénin suite à la dernière évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) organisée par la Banque mondiale au profit de 39 pays éligibles à l’assistance de l’Association internationale de développement (IDA) en Afrique Subsaharienne. En effet, le score CPIA du Bénin a connu une progression de 0,1 point, passant donc de 3,6 en 2021 à 3,7 en 2022. Ce qui fait du pays le leader en Afrique de l’Ouest et le 4ème sur le continent.

Les causes de cette progression selon le ministère de l'économie

Le Bénin est juste devancé par le Rwanda (4,1), le Cap Vert (3,8) et le Kenya (3,8). Pour le ministère béninois de l’économie et des finances cette progression résulte « principalement des avancées en lien avec les réformes majeures réalisées en matière de restructuration et de modernisation de l’administration fiscale , de transparence fiscale et des facilités de paiements de taxes, de traitement des litiges commerciaux, des politiques actives pour attirer les investissements étrangers, et des politiques sociales et d’inclusion liées au genre visant à lutter contre les discriminations ».

Rappelons que l’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) est un outil de diagnostic annuel qui permet d’apprécier sur une échelle de 1 à 6, la qualité des politiques et l’aptitude des institutions à favoriser une croissance durable et réduire la pauvreté. L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Sous la supervision de 174 pays actionnaires, l’IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts (appelés « crédits ») et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis.