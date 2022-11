Une dispute familiale vire au drame et se transforme dans un bain de sang à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, France. Lors d’une dispute, un homme âgé de 34 ans a sauvagement poignardé son père avec un couteau. Il tente ensuite de se suicider en sautant du troisième étage de l’immeuble où il se trouvait. Les deux ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. La sûreté urbaine du commissariat d'agglomération de Noisiel-Pontault-Combault a ouvert une enquête.

Un homme de 34 ans et son père de 66 ans ont été transportés par hélicoptère aux urgences à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, dans un état grave le samedi 5 novembre dernier, après que le fils ait poignardé son père douze fois avec un couteau. Selon les faits rapportés par les médias, les deux hommes qui vivaient dans le même appartement avaient entamé une dispute à propos d’une somme d’argent aux environs de 9 h 20.

Lors des échanges de mots, le fils a fini par saisir un couteau et poignarder à douze reprises son père à la tête, au buste et au niveau du cou avant de partir se réfugier dans sa chambre. Il a par la suite tenté de se suicider en sautant par la fenêtre du troisième étage de son appartement. Les secours ont alors conduit les deux hommes à l’hôpital dans un état crique, le père souffrant de plaies multiples et le fils atteint d'un traumatisme crânien.