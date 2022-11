Un train de marchandises a causé la mort d’un père et de sa fille à la gare de Donchery, dans les Ardennes, en France. Les victimes étaient en train de traverser la voie après leur descente du train quand l’accident s’est produit. Le trafic subit depuis lors des modifications et certains voyage de train ont même été annulé depuis ce matin. Plusieurs autres personnes sont également impliquées dans cet accident mortel.

Le lundi 14 novembre vers 19 heures, un train de marchandises a percuté un père de 47 ans qui était venu chercher sa fille de 16 ans à la gare de Donchery, entre Sedan et Charleville-Mézières. Tous les deux, ils essayaient de traverser la voie et n’ont pu éviter le train. Trois autres personnes sont aussi impliquées dans cet accident mortel à savoir la mère et le conducteur du train en plus d’un jeune homme qui se trouvait juste derrière le père et sa fille, mais qui a pu éviter le train lui.

« Peu après 19 heures, j’ai entendu un train klaxonner à plusieurs reprises et de façon très inhabituelle. Je n’ai pas compris ce qu’il se passait », a expliqué une riveraine. La gendarmerie a ouvert une enquête et établit un périmètre de sécurité. Pour bien comprendre les contextes dans lesquels cet accident a eu lieu, des indices ont également été cherchés sur les voies, les personnes décédées et sur le train de marchandises puisque la « gare était éclairée » et que le père et sa fille ont traversé sur le passage prévu à cet effet.

Selon le maire de la ville, « La gare ne dispose pas de passage souterrain. Il faut traverser les voies pour passer de l’autre côté du quai ». D’après la riveraine interrogée, cette traversée des voies représente un véritable danger pour les habitants depuis que Donchery est privée de chef de gare, il y a quatre ou cinq ans. Après cet accident, la circulation des trains a été perturbée depuis hier soir et des navettes de substitutions ont été mises en place sur la ligne TER.