Le club français Olympique Marcquois Rugby (OMR) de Lille Métropole est en deuil. Le club a annoncé ce dimanche le décès de l’un de ses membres. Le rugbyman Grégoire Boidoux est décédé sur un terrain d’entraînement d’une crise cardiaque. La nouvelle de sa mort a été annoncée à travers un communiqué du club. Sous le choc, les membres de l’Olympique Marcquois Rugby ont néanmoins tenu à présenter leurs sincères condoléances à la famille du jeune joueur disparu.

Âgé de seulement 19 ans, Grégoire Boidoux est décédé le jeudi 03 novembre dernier au cours d’une séance d’entraînement au Stadium MEL à Villeneuve-d’Ascq. Un terrible drame qui vient de frapper le club de l’OMR Marcq Rugby Lille Métropole, du Nord de la France. Selon les informations se retrouvant dans le communiqué officiel du club en date de ce dimanche, le jeune rugbyman est décédé de causes naturelles.

« Au cours de l’entraînement des Espoirs Nationaux qui se déroulait jeudi soir 3 novembre, entre 19 heures et 21 heures, au Stadium MEL à Villeneuve-d’Ascq, Grégoire a été victime d’un arrêt cardiaque inopiné alors qu’il participait à un exercice sans intensité particulière. Il avait immédiatement été pris en charge par les services de secours du SDIS 59 et du SAMU qui l’avaient transféré aux Urgences du CHR de Lille. Il est décédé de causes naturelles », a fait savoir l’OMR dans sa sortie officielle. Le club toujours sous le choc de ce drame a tenu à présenter ses sincères condoléances à ses parents, ses frères et sœurs et ses proches.

Il faut souligner que Grégoire Boidoux, qui jouait en deuxième ligne, venait juste de rejoindre les rangs de l’OMR. Il vient du centre de formation de l’Aviron Bayonnais, où il évoluait avec l’équipe Espoirs. Afin d’aider chaque membre de l’équipe à surmonter cette grosse perte, « Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir tous les membres du club qui en ressentiront le besoin, le groupe Espoir et son staff en premier lieu ». Dans son communiqué, le club annonce également que ces « équipes observeront une minute d’applaudissements en l’honneur de Grégoire lors des prochains matchs joués par le club ».