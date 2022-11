Le Kremlin a réagi après la publication d’informations l’accusant d’avoir frappé la Pologne de plusieurs missiles. Sur son comte Telegram, dans la soirée de ce mardi 15 novembre 2022, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de « provocations », les informations indiquant que Varsovie a été frappé par plusieurs de ses missiles. « Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodów relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation » a-t-il déclaré avant d’ajouter que Moscou n’a réalisé aucune frappe visant des cibles proches de la Pologne.

Il s’était basé sur les propos d’un responsable du renseignement américain

Toujours selon la diplomatie russe, les images de « débris publiés par les médias polonais depuis les lieux des faits dans la localité de Przewodów n'ont aucun rapport » avec ses missiles. Notons que c’était l’agence de presse américaine Associated Press, qui avait fait savoir que la Pologne avait été visée par deux tirs de missiles. Le média qui s’était basé sur les propos d’un haut responsable du renseignement américain, avait indiqué que les missiles de la Russie visant l’Ukraine ont touché la Pologne, tuant ainsi deux personnes.

Pour rappel, cela avait fait réagir les Etats-Unis. Le ministère américain de la Défense a fait savoir qu’il examinait ces informations de la presse. Du côté de la Pologne, le journal de Lublin a indiqué que deux explosions avaient été entendues avant 16h, avant que les secours n’arrivent sur les lieux. Les autorités du pays ont pris la décision de relever le niveau d’alerte de certaines unités militaires. Selon les mots de Piotr Müller, porte-parole du gouvernement : « Il vient d'être décidé de relever le niveau d'alerte de certaines unités de combat... et d'autres personnels en uniforme ».

La France appelle à la prudence, Joe Biden sur la même longueur d'onde

La France appelle à la plus grande prudence dans l'identification de l'origine du missile tombé dans l'est de la Pologne, mettant en garde contre une escalade de la situation. "Il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence. […] Beaucoup de pays disposent du même type d'armements et donc identifier le type de missile n'est pas forcément identifier l'acteur qui l'a mis en œuvre" a souligné la présidence française. Même son de cloche du côté des USA. Il est « improbable » que le missile ait été tiré de la Russie, a jugé le président américain Joe Biden.