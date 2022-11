Le monde du cinéma est en deuil. Il vient de perdre l’un de ses plus anciens acteurs britanniques qui a joué dans les films ayant marqué les esprits ‘’ Harry Potter’’ et "Carry On". Il s’agit de Leslie Phillips, connu surtout dans le rôle de comédies de débauche et dans la voix du Choixpeau magique. Intervenant dans plusieurs autres films, il s’est retiré du milieu depuis un moment. Contacté, l’un de ses agents Jonathan Lloyd a confirmé ce lundi son décès paisible aux médias à l’âge de 98 ans.

Pour son panorama cinématographique, l’ancienne star d’Harry Potter s’est introduite dans le milieu des acteurs vers les années 1930. Mais il s’est surtout fait une place dans le cœur de ses admirateurs à travers les films ‘’Carry On Nurse’’, ‘’ Carry On Teacher’’ et ‘’Carry On Constable’’ dans lesquels il avait un portrait comique exagéré dans la classe de la bourgeoisie anglaise. Les autres attributions qui ont propulsé Leslie Phillips au-devant de la scène sont ses slogans personnels qu’on lui connaît à savoir ‘’Ding dong, ‘’Eh bien, bonjour’’ et ‘’Je dis !’’

Un catalogue artistique rempli

L’acteur n’a pas seulement joué les rôles comiques et la comédie musicale. Pour donner un autre ton à sa carrière artistique, il a aussi joué dans le film ‘’Venus’’ en 2006 puis dans Harry Potter. Il a d’ailleurs obtenu le titre du meilleur acteur de soutien. Avec un catalogue artistique bien rempli, il a été nommé Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique en hommage à son parcours d’acteur du cinéma. Né le 20 Avril 1924 à Tottenham au nord de Londres, Leslie Samuel Phillips a étudié la danse, le théâtre et l’élocution à l’université puis a été un Lieutenant de la Seconde guerre mondiale.