Plusieurs mois après la mésaventure des Bleus à l’Euro et à quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde au Qatar, l’attaquant français Kylian Mbappé a fait savoir qu’il a songé à arrêter son aventure avec l’équipe de France après la compétition continentale. A la faveur d’une interview qu’il a accordée ce jeudi au Sports Illustrated, il est revenu sur les contextes de cette décision qui l’avait traversée à un moment. Selon ses explications, ce désir lui est venu à l’esprit après les invectives dont il a fait l’objet suite au penalty qu’il a raté.

« J’ai dit: "Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça'. », a-t-il expliqué lors de l’entretien qu’il a accordé au média.

"Il était fâché" selon Le Graët

Rappelons qu’après l’Euro, le patron du football français avait minimisé les faits de racisme dont aurait fait l’objet l’attaquant français Kylian Mbappé. Dans les colonnes du Journal Du Dimanche, Noël Le Graët s’était prononcé sur cette actualité il y a quelques mois. « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. (…) Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France. », avait-t-il déclaré.