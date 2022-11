Kanye West et Kim Kardashian ont finalement réglé leur divorce ce mardi 29 novembre 2022. Les deux ont convenu d’une garde conjointe égale de leurs quatre enfants. Le milliardaire Ye va verser à Kim une pension alimentaire mensuelle de 200 000 $ et prendra en charge 50 % des dépenses d'éducation des enfants, ainsi que 50 % des dépenses de sécurité de leurs enfants. Le couple avait décidé de divorcer en 2021 après 7 ans de mariage. De leur relation sont nés North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans.

Après un an de négociations, Kanye West et Kim Kardashian sont parvenus à un accord qui règle officiellement leur divorce. Le média TMZ a révélé les documents judiciaires de l’accord qui retiennent la garde partagée avec "un accès égal" à leurs quatre enfants North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans. Kanye West doit verser à Kim 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Il va également prendre en charge 50 % des dépenses d'éducation des enfants, ainsi que 50 % des dépenses de sécurité de leurs enfants. Le partage des propriétés est laissé à l’accord établi lors du mariage. Ainsi Ye a donné sa maison de 4,5 millions de dollars à son ex-épouse.

"La maison borde le terrain de Kim, elle va donc probablement la démolir - car elle nécessite une tonne de travail - et ajouter à sa superficie", révèle le TMZ. C’est désormais la fin du feuilleton du divorce de Kanye West et Kim Kardashian. Les deux stars se sont entendues pour régler leur divorce à l’amiable. Ils s’étaient mariés en 2014 et se sont séparés en 2021 soit 7 ans plus tard. Kanye West a ainsi réglé ainsi l’un de ses nombreux déboires qu’il endure depuis deux mois. Sa vie revient peu à peu à la normale. Il y a quelques semaines, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk a réactivé son compte un mois après son bannissement du réseau.