La Corée du Nord s’est-elle alignée derrière la Russie dans la cadre de la guerre en Ukraine? C’est tout de même ce qu’il convient de retenir d’une déclaration faite ce mercredi 2 novembre par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Selon l’officiel américain, Pyongyang mettrait à disposition de la Russie en cachette des armes qui devraient servir sur le champ de bataille en Ukraine. Le régime de Kim Jong-un aurait déjà fourni à la Russie, un « nombre important » de matériels de guerre.

Selon les précisions apportées par John Kirby, la Corée du Nord fait semblant d’envoyer les munitions d’artillerie en Afrique ou au Moyen-Orient. Pour l’heure, le gouvernement américain essaie de confirmer si l’aide militaire était déjà aux mains de la Russie. « Nous ne pensons pas que les équipements que reçoit ou va recevoir vont changer la donne sur le champ de bataille de manière tangible », a tout de même noté le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

L'Iran et la Corée du Nord

Notons qu’en plus de la Corée du Nord, les États-Unis ont dans leur viseur la République Islamique d’Iran. Téhéran est notamment accusé d’avoir mis à disposition de la Russie des drones. Des sanctions supplémentaires sont déjà envisagées contre la Corée du Nord et l’Iran qui sont accusés de soutenir militairement la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Rappelons également que ces accusations interviennent dans un contexte où la Corée du Nord tire depuis quelques semaines des missiles en direction du Sud et du Japon.