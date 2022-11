Les exercices de tirs de missiles par Pyongyang irritent les alliés occidentaux. Les États-Unis et la Corée du Sud menacent de mettre fin au régime de Kim Jong-un. C'est au cours d'une rencontre entre le ministre américain de la défense Lloyd Austin et celui de la Corée du Sud, Lee Jong-sup. Le responsable sud-coréen était en visite aux États-Unis le 3 novembre dans la base militaire aérienne d’Andrews, dans le Maryland. La coopération entre les États-Unis et la Corée du Sud est au beau fixe.

Les deux alliés se mettent ensemble pour contrer les ambitions nucléaires de Kim Jong-un. Le ministre de la défense sud-coréenne Lee Jong-sup a rencontré ce mercredi son homologue américain Lloyd Austin pour échanger sur la sécurité dans la région. The Guardian rapporte que le représentant américain a menacé la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire visant les États-Unis et ses alliés. Il déclare que ce sera “la fin du régime de Kim Jong-un”. Les États-Unis montent le ton face aux actions répétées de la Corée du Nord.

Le chef du Pentagone a déclaré que "toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires, y compris l’usage d’armes nucléaires non stratégiques, est inacceptable et signifierait la fin du régime de Kim” en réponse aux tirs de missiles du dirigeant leader nord-coréen. Il condamne ces tirs et prévoit une “stratégie de défense nationale américaine, publiée la semaine dernière” selon The Guardian. Il prend au sérieux la menace et ne néglige pas les capacités nucléaires, chimiques et conventionnelles du régime nord-coréen. Les États-Unis se mettent en alliance avec la Corée du Sud pour faire face à cette menace.