Les autorités russes disent avoir déjoué une attaque terroriste. En effet, ce jeudi 24 novembre 2022, les services de renseignement russes ont indiqué avoir déjoué cette dernière qui visait le gazoduc South Stream. Celui-ci achemine le gaz naturel de la Russie vers plusieurs pays comme l’Autriche, l’Italie ou encore la Bulgarie. L’information a été révélée par l’agence de presse russe TASS, qui a souligné que plusieurs russes ont été interpellés pour leur implication présumée dans cette affaire. Aussi, plusieurs matériaux explosifs ont été saisis.

Moscou avait accusé Londres pour Nord Stream

« Grâce à une opération complexe, les services de renseignement ont empêché une tentative de sabotage et un acte de terrorisme des services spéciaux ukrainiens contre le gazoduc South Stream, qui permet de livrer de l'énergie à la Turquie et à d'autres parties de l'Europe » a indiqué le centre russe des relations publiques. Par ailleurs, une enquête a été ouverte concernant cette affaire. Pour rappel, Moscou avait accusé Londres concernant le sabotage de Nord Stream. La Russie avait accusé le Royaume-Uni d'être responsable des explosions qui ont provoqué des dégâts sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique.

Selon le média belge RTBF, c'était le porte-parole du Kremlin qui avait porté ces accusations citant les services de renseignement russes. « Nos services de renseignement disposent de preuves suggérant que l'attaque a été dirigée et coordonnée par des spécialistes militaires britanniques », avait déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov face à la presse le mardi 1er novembre 2022. L’officiel russe a aussi dénoncé le « silence inacceptable des capitales européennes » tout en ajoutant : « Il existe des preuves que la Grande-Bretagne est impliquée dans un sabotage, une attaque terroriste contre (ces) infrastructures énergétiques vitales, non pas russes, mais internationales ».