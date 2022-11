Les ukrainiens se souviennent encore de la tragédie d’Holomodor, qui a eu lieu entre 1932 et 1933 et qui a fait des millions de morts. Le pays commémore ce souvenir tragique ce samedi 26 novembre 2022. A cette occasion, elle n’a pas manqué de s’attaquer à la Russie, qui visiblement selon elle en est responsable. Ce jour, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré que Moscou paiera pour cette famine qui a eu lieu durant la période soviétique. Sur le réseau social Telegram, il a écrit : « Les Russes paieront pour toutes les victimes de l'Holodomor et répondront des crimes d'aujourd'hui ».

« Tout est entre les mains de l’Ukraine »

Notons que les propos d’Andriy Yermak interviennent après ceux du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Ce dernier s’était prononcé pour une résolution du conflit, tout en soulignant que : « Tout est entre les mains de l’Ukraine ». L'allié de Poutine a exhorté les autorités ukrainiennes à négocier avec Moscou. Une option écartée à plusieurs reprises par les autorités de Kiev qui s'étaient montré ouvertes à discuter avec le successeur de l'actuel chef du Kremlin, mais pas avec lui. Pour le président Loukachenko, la guerre doit s'arrêter et cela ne sera possible que si l'Ukraine agit.

Selon M Loukachenko, « tout est entre les mains de l'Ukraine, non pas parce que je veux mettre la pression à Volodymyr Zelensky, mais parce que tout est véritablement entre leurs mains maintenant, s'ils veulent éviter la mort d'un grand nombre de personnes ». Le dirigeant biélorusse reconnait que la tâche ne sera pas facile. Mais si rien n'est fait, l'allié de Poutine prédit une catastrophe. « Ce sera dur, ce sera complexe, mais s'ils veulent rétablir la paix cela doit s'arrêter, sinon la prochaine étape ce sera la destruction complète de l'Ukraine » a ajouté le numéro un biélorusse.