Le ministère russe des Affaires étrangères regrette profondément le décès du ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makeï. C’est ce qu’on lit dans un communiqué publié dimanche par le ministère russe. "Les dirigeants et le personnel du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie sont profondément endeuillés par le décès prématuré du ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, Vladimir Vladimirovitch Makeï, survenu le 26 novembre", a fait savoir le ministère.

Vladimir Makeï était un véritable ami de la Russie, qui a apporté une contribution exceptionnelle au développement de la coopération entre les deux pays, est-il précisé dans le communiqué. "C’est le diplomate et homme d’État exceptionnel, le véritable patriote, qui a consacré sa vie à servir sa patrie et à défendre les intérêts de celle-ci sur la scène internationale, qui nous a quittés", a souligné le ministère. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a envoyé un télégramme de condoléances à l’épouse et aux proches de son homologue décédé, a précisé le ministère.