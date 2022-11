Les autorités de la Russie viennent de répliquer aux sanctions imposées par le Canada à plus de 1.400 personnes et entités se trouvant en Russie. Dans un communiqué officiel, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir interdit l'entrée sur son territoire à 100 Canadiens d’origines ukrainiennes dont principalement des personnalités très connues ainsi que des journalistes. Cette décision est prise en représailles au soutien du Canada à l’Ukraine.

Déjà au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine le 24 février de cette année en cours, le Canada a imposé des sanctions à plusieurs personnes et entités se trouvant en Russie, en Ukraine, ou encore des personnes provenant de ces pays. La Russie vient aussi de son côté de sanctionner cent personnalités canadiennes qui sont accusées d'« implication directe dans la formation d'une politique agressive antirusse ». Ces derniers ne sont désormais plus les bienvenus sur les territoires de la Russie. Parmi ces interdits du sol de la Russie, il y a l'acteur hollywoodien et humoriste Jim Carrey, les journalistes Paul Workman de la chaîne de télévision CTV et Margaret Evans de la CBC, la cheffe du Centre de la sécurité des télécommunications, Caroline Xavier.

Selon le communiqué des autorités russes, cette sanction n’est rien d’autre que la réponse à « la pratique de la mise en place par le régime du Premier ministre Justin Trudeau des sanctions contre les dirigeants de Russie, ses hommes politiques, ses parlementaires (...), journalistes et personnalités culturelles ».