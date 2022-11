La Russie réagit après le refus des autorités polonaises de laisser venir sur leur territoire le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Comme vous pouvez l'imaginer, la Russie n'a pas applaudi cette décision qui intervient alors que la guerre se poursuit en Ukraine et qu'il y a quelques jours un missile a frappé une usine tuant deux personnes en Pologne. Dans sa réaction, la Russie a dénoncé une décision "provocatrice" de Varsovie et a estimé que les autorités du pays se sont discréditées.

Ce samedi, la Russie a réagi après la décision de Varsovie de ne pas permettre l'entrée de Sergueï Lavrov qui devait assister à une réunion ministérielle de l'OSCE en Pologne. "La décision de la Pologne (...) est provocatrice et sans précédent", a dénoncé la diplomatie russe dans un communiqué. "Non seulement Varsovie s'est discréditée de cette manière, mais elle a porté un préjudice irréparable à l'autorité de toute l'Organisation" pour la sécurité et la coopération en Europe, a également affirmé le communiqué de la diplomatie russe.