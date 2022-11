En France, dans la région de Champagne, un pêcheur vient de battre un record. Venu pêcher comme d'habitude, Andy Hackett, un britannique a réussi à attirer dans son appât un gros poisson rouge pesant plus de 30kg. Recherché dans les eaux depuis plusieurs années, l’énorme poisson a été enfin capturé. Lorsque le pêcheur a pu le remonter à la surface de l’eau, il a profité de quelques minutes avec lui en immortalisant ce moment avant de le relâcher dans les eaux pour lui permettre de continuer son séjour.

Après cette aubaine, le britannique de 42 ans a confié que lorsque le plus gros poisson rouge jamais observé est rentré dans son appât, il ne lui a pas été facile de le remonter à cause de son poids. En effet, c’est 25 minutes après qu’il a pu réussir à l'extirper des eaux. Insaisissable depuis bien des années, le poisson s’est développé et a pris du poids au fil des ans à en croire les pêcheurs des environs. Pour ce qui est de l’origine de l’énorme créature, il s’agit d’une espèce hybride qui provient d’une carpe cuir et d’une carpe koï connues pour leur couleur.

20 ans de vie!

Pour rappel, le poisson a été mis dans les eaux françaises depuis plus de 20 ans par un britannique du nom de Jason Cowler. Capturé très peu de fois, il a été pêché en 2010 dans le Sud de la France. Il sera ensuite aperçu en 2019 aux Etats-Unis puis par l’homme chanceux Andy Hackett. Surpris et content à la fois d’avoir pu pêcher le plus gros poisson rouge du monde, l’homme n’a pas manqué de célébrer cette belle prise autour d’une tasse de thé.